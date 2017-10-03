Фурсенко — о Кокорине: рад, что сборная усилилась одним из лучших игроков Европы

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал вызов нападающего команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва.
«Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом», — сказал Фурсенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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