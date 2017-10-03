Фурсенко: для нас с Манчини Дзюба — игрок стартового состава «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как относится к тому, что в последнее время главный тренер команды Роберто Манчини начал доверять нападающему Артёму Дзюбе.
«Всегда относился к Артёму как к игроку стартового состава. Для тренера он тоже игрок основного состава. Он играет, и это может только радовать. Мы надеемся, что Артём будет только сильнее. Чем больше игроки «Зенита» выступают вместе, тем больше они сыгрываются. У нас практически новый состав, футболисты играют вместе всего два месяца, а то и меньше, надо дать время. Главный тренер тоже адаптируется к российской действительности, что-то больше начинает понимать, видит игроков по-другому, нежели в первые дни. Идёт процесс притирки. Думаю, в ближайшее время «Зенит» будет очень сильной командой», — сказал Фурсенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Сергеем Фурсенко читайте на «Чемпионате».