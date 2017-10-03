В. Быстров: никакого возрождения старого «Зенита» пока не вижу

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, ныне выступающий за «Тосно», не согласен с мнением, что нынешний «Зенит» напоминает тот, за который когда-то выступал он. По мнению 33-летнего футболиста, «Зенит» никогда не будет прежним, так как теперь ставит более высокие цели.
«Да о чём вы говорите? Это совершенно другая команда! Какая тут может быть ностальгия? В чём схожесть?
Да какие прежние принципы (работы), когда куплено шесть-семь иностранцев? Раньше такого не было.
Поживём — увидим, но я пока никакого возрождения старого «Зенита» не вижу. Люди только пришли работать. Через некоторое время увидим, к каким традициям «Зенит» возвращается — к старым или новым. К традициям невозможно возвращаться. Время идёт, не стоит на месте. Чтобы добиваться результата, нужны новые традиции. Раньше традиции были такие: играли свои воспитанники, была сумасшедшая конкуренция среди молодых игроков. Ну вот такие традиции вернулись? Они не вернулись и не могут вернуться в такой клуб, как «Зенит», когда он ассоциируется с выигрышем Лиги чемпионов.
Возвращение Терентьева, Кузяева и Богаева? Играет только Кузяев. А он, насколько знаю, не воспитанник академии. Он пришёл туда из другой школы. И потом, они прошли через другие команды, прежде чем оказаться в «Зените». Терентьев в «Ростове» играл, Кузяев – в «Ахмате». Понимаете? То есть им сначала нужно было уйти. Хорошо, что сейчас их вернули. Посмотрим, как они дальше будут играть", — заявил Быстров в интервью «Фонтанке».
Болельщики с опытом считают, что их старый добрый «Зенит» вернулся.
– Да о чем вы говорите! Это совершенно другая команда. Какая тут может быть ностальгия? В чем схожесть?