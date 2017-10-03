Шевчук: бывало, «пихал» Виллиану так, что он со мной две недели не разговаривал

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Вячеслав Шевчук рассказал об отношении экс-наставника команды, Мирчи Луческу, к украинским и иностранным футболистам.
«Луческу больше любил бразильцев, они его тоже уважали. Когда он их ругал, то делал это в лёгкой форме, украинцев же просто ругал.
Помню, играли с «Металлистом», мне пришлось защищаться на фланге против Вильягры и Сосы, а Виллиан мне не помогал. Луческу подошёл и говорит, мол, Слава, скажи ему об этом. Бывало, я «пихал» Виллиану так, что он потом две недели со мной не разговаривал. И у Моуринью Виллиан уже пахал по всей бровке. Это в «Шахтёре» у него заложилось.
Мы были недовольны, что Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков. Бразильцев и Срну он очень редко критиковал», — сказал Шевчук в интервью журналисту Виктору Вацко.