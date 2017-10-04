Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти не будет посещать тренерские курсы для получения лицензии УЕФА категории B.
По окончании прошлого сезона Тотти завершил карьеру футболиста и летом занял должность директора «Ромы».
В конце августа стало известно, что в сентябре Тотти начнёт обучение на тренерских курсах для получения лицензии УЕФА категории B.
Однако Ассоциация тренеров Италии сообщила, что 41-летний Тотти отказался от обучения на тренерских курсах, так как не может посещать их регулярно.
«Надеемся, что это временно. Несмотря на то что мы разочарованы решением Тотти, мы надеемся увидеть его снова», – сказано в заявлении AIAC, сообщает Football Italia.
Бывший нападающий «Ромы» Тотти отправился на тренерские курсы