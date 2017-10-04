Кузяев: давно болею за «Арсенал», но сначала нужно проявить себя в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, видит ли своё будущее в европейском футболе.
«Сейчас я в «Зените», и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то ещё, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за «Арсенал». Но я в «Зените» только три месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.
У меня нет однозначного ответа на вопрос о том, почему я так удачно начал в «Зените». Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем, – эти два фактора повлияли и на мою игру. Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по три–четыре игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе", — сказал Кузяев в интервью «Советскому спорту».