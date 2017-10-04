До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кузяев: давно болею за «Арсенал», но сначала нужно проявить себя в «Зените»

4 октября 2017, среда. 00:13 Футбол

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, видит ли своё будущее в европейском футболе.

«Сейчас я в «Зените», и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то ещё, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за «Арсенал». Но я в «Зените» только три месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.

У меня нет однозначного ответа на вопрос о том, почему я так удачно начал в «Зените». Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем, – эти два фактора повлияли и на мою игру. Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по три–четыре игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе", — сказал Кузяев в интервью «Советскому спорту».

Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты
Президент «Зенита» — об ироничном замечании Владимира Путина в адрес «Зенита» и легионеров в его составе.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон ФК Зенит Далер Кузяев Трансферы
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
00:45 Кузяев: Черчесов — специалист большого масштаба, он по праву тренирует сборную
00:44 Уилкшир: мне обидно, что команда и фанаты «Динамо» теряют взаимопонимание
00:41 Лорен: нынешний «Арсенал» не может выиграть титул по трём причинам
00:13 Кузяев: давно болею за «Арсенал», но сначала нужно проявить себя в «Зените»
00:12 Кроос: за один сезон под руководством Гвардиолы я значительно вырос как игрок
00:12 Тотти отказался от обучения на тренерских курсах
3 октября 2017, вторник
23:36 Шевчук: бывало, «пихал» Виллиану так, что он со мной две недели не разговаривал
23:26 В. Быстров: никакого возрождения старого «Зенита» пока не вижу
23:18 Фурсенко: для нас с Манчини Дзюба — игрок стартового состава «Зенита»
23:05 Камбьяссо размышляет над началом тренерской карьеры
23:00 Фурсенко — о Кокорине: рад, что сборная усилилась одним из лучших игроков Европы
22:53 Фурсенко: в «Зените» спортивный принцип — кто сильнее, тот и играет
22:47 Коке: Пике? Эта тема уже немного надоела, мы сосредоточены на футболе
22:30 Сборная Перу поедет в Аргентину со своей водой, так как опасается отравления
22:28 Копия «Золотого мяча» Роналду была приобретена на аукционе за € 600 тыс.
22:07 Месси хотел, чтобы матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» прошёл со зрителями
21:46 Врач сборной Аргентины: Агуэро пропустит шесть недель
21:45 Широков: очень надеюсь, что к нам в Высшей школе экономики присоединится Аршавин
21:41 Хёнесс: рассказал Гвардиоле, кто возглавит «Баварию», он остался доволен
21:22 Колыванов: прошу болельщиков «Торпедо» направить энергию на боление за команду
21:06 Арбитр Карасёв: внутри всё кипит, очень надеемся попасть на ЧМ-2018
21:01 «Енисей»: ждём ответа от «Барселоны», пока что они никак не отреагировали
20:50 Калошин: Заболотный не симулировал, Швец должен был действовать более аккуратно
20:48 Карасёв: из-за шума болельщиков в Стамбуле арбитры не могли слышать друг друга
20:36 Бэйл выбыл из строя на один месяц из-за травмы икроножной мышцы
20:26 «Торпедо» призвало болельщиков пересмотреть поведение на трибунах
20:23 Левченко: сколько лет Марлос в Украине и где его базовое знание языка?
20:10 «Спорт FM» уволил SMM-менеджера за пост с Каррерой
19:56 Калошин: не видел, чтобы в таких случаях, как в матче ЦСКА, пенальти перебивали
19:56 Глава RFEF: Пике не покинет расположение сборной Испании
19:43 Лапочкин: пенальти в пользу ЦСКА был очевидный, видел подножку игрока «Уфы»
19:43 Ван Дейк: летом хотел сделать шаг вперёд, но сейчас ни о чём не жалею
19:35 Роналду посоревновался со звездой фристайла
19:23 В «Томи» прокомментировали слухи о том, что команда с мая не получает зарплату
19:04 Все голы 7-го тура чемпионата Испании
19:03 Мутко: позиция Путина — защищать доморощенных игроков
19:01 Определены лучший гол, сейв и игрок 7-го тура испанской Примеры
18:49 Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»
18:43 Фурсенко: Петербург, наше достояние, строили иностранцы, так будет и с «Зенитом»
18:37 Сборная России в ноябре может провести матч с Испанией на стадионе «Спартака»
18:21 Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»
18:03 Глава Минспорта пообещал сдачу в срок всех стадионов к ЧМ-2018
17:55 Путин — Фурсенко: истинно русская игра — футбол, 8 иностранцев играют за «Зенит»
17:50 Путин рассказал, чего болельщики ждут от футболистов сборной России на ЧМ-2018
17:49 Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории
Все новости RSS
Партнерский контент