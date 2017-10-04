Лорен: нынешний «Арсенал» не может выиграть титул по трём причинам

Бывший защитник «Арсенала» Лорен поделился мнением о том, что мешает лондонцам и их наставнику Арсену Венгеру бороться за победу в чемпионате Англии.
«Венгер из тех тренеров, которых интересует команда, а не индивидуальности. Мы все совершаем ошибки, но Арсен, говоря о них, всегда упоминал весь состав. Если у кого-то выдавался плохой день, на нём внимание не заострялось. Понятно, что защитникам легче справляться со своими обязанностями, если им помогают, и Венгер хотел, чтобы мы работали все вместе. Но если раньше Арсен был сосредоточен на сильных сторонах своей команды, то сейчас он стал чаще обращать внимание на соперников. 18-19 лет команда играла по схеме 4-4-2, а сейчас — в три центральных защитника.
Нынешний „Арсенал“ не может выиграть титул по трём причинам. Во-первых, в команде нет тех семерых-восьмерых игроков, которые сражаются за Венгера. Во-вторых, в чемпионате Англии очень высокая конкуренция и пять-шесть команд рассчитывают на победу в турнире. Ну и наконец, при всём моём уважении к нынешним игрокам, нам не хватает лидерских качеств, недостаёт тех ребят, которые повели бы остальных за собой. Мы больше не видим, как люди борются за клуб и родные цвета. Я имею в виду не только „Арсенал“. Сейчас люди более эгоистичны и больше стремятся к личному успеху, чем к командному», — приводит слова Лорена Mirror.