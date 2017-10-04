Кузяев: Черчесов — специалист большого масштаба, он по праву тренирует сборную

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, в какой форме прибыл в расположение сборной России, и поделился мнением о наставнике национальной команды Станиславе Черчесове.
«После непростых матчей с «Реалом Сосьедад» и «Анжи» мне казалось, что будет тяжело влиться в сборную. Но нет, всё-таки молодость – это преимущество. Поэтому жаловаться на усталость в моём возрасте грешно. Физически я готов на 100%. Южная Корея — очень мобильная команда, с которой играть будет очень сложно, плюс многие выступают в сильных европейских чемпионатах, но мы постараемся одержать победу.
Черчесов — специалист большого масштаба и по праву тренирует национальную команду. У нас были разговоры относительно моей игровой позиции на поле — где мне удобно играть, где неудобно. Удобнее играть в центре полузащиты. Притом что надо и обороняться, и атаковать. А вообще куда поставит – там и буду играть», — сказал Кузяев в интервью «Советскому спорту».