Г. Иванов: стыдно перед болельщиками за игру «Урала» в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил разочарование игрой команды в матче 12-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:2).
«Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.
Лично я был уверен, что «Спартаку» после еврокубковой недели будет тяжело. У них была непростая игра с «Ливерпулем» на огромных скоростях. Но в игре с «Уралом» красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч — было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьёзных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали», — сказал Иванов в интервью «Известиям».