СМИ: ван Гал может вновь возглавить «Баварию»

Новым главным тренером «Баварии» может стать голландец Луи ван Гал. Как сообщает Bild, 66-летний специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (0:3), после которого в отставку был отправлен предыдущий наставник «Баварии» Карло Анчелотти.
Ван Гал уже работал с «Баварией» с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
Ранее появилась информация, что руководство «Баварии» достигло договорённости с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем.