В Сетубале в честь Моуринью назвали улицу

В португальском городе Сетубале в честь наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью была названа улица, сообщает L`Equipe. Сам 54-летний специалист воспользовался паузой в национальных чемпионатах и прибыл на церемонию торжественного открытия в город, который является его родиной.
«Это немного необычно для меня. Сетубал — единственный город, в котором я по-прежнему чувствую себя собой. Я приезжаю туда, где люди забывают о прозвище „Особенный“ и прочих подобных вещах», — сказал Моуринью.
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