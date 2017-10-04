Скауты «Манчестер Юнайтед» побывали на матче «Милан» — «Рома» ради Пеллегрини

Скауты «Манчестер Юнайтед» побывали на матче 7-го тура итальянской Серии А между «Миланом»и «Ромой» (0:2), чтобы понаблюдать за игрой полузащитника римлян Лоренцо Пеллегрини, утверждает Football Italia. Хавбек вышел на замену на 30-й минуте вместо Кевина Строотмана и отметился результативной передачей на Эдина Джеко.
В поле зрения скаутов «МЮ» 21-летний Пеллегрини попал во время матча 4-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Вероной» (3:0). Скауты просматривали Раджу Найнгголана, но в результате им также приглянулся Пеллегрини.
Контракт Лоренцо с «Ромой» действует до лета 2022 года, а сумма выкупа составляет € 30 млн.