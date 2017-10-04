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Стржалковский: зарплата Ионова была в полтора раза выше, чем у Акинфеева

4 октября 2017, среда. 02:16 Футбол

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский выразил недовольство селекционной политикой столичного клуба.

«Менеджерами Кречетовым и Голубиным недоволен. Кроме Самба Соу, мы никем не укрепились. Посмотрите на других – команды распустили игроков, набрали тех, кто собой ничего не представлял, и играют на уровне „Динамо“ и даже лучше. У нас же ни одного игрока не продали. Все, кого мы отпустили, ушли с компенсацией, а приобретения сделали гораздо менее успешные, чем другие. С чего быть довольным селекцией, когда по тому же Ионову меня убеждали, что он звезда и весь коллектив на него молится. Через месяц стали говорить другое. Конечно, Алексей ушёл не бесплатно. Выходное пособие выплачено достаточно серьёзное. Когда же мы вынуждены были его брать, зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа? Почему с тем же Погребняком не могли договориться? Голубин уволился добровольно на следующее утро после того, как я с ним переговорил. И он не мог ответить ни на один мой вопрос. Впечатление о нем сложилось как о низкопрофессиональном человеке. Он не принёс никакой пользы.

Может быть, я не отследил, но как можно было отдавать Белорукова в „Амкар“? С моей точки зрения, он прекрасный игрок. Возможно, не Игнашевич и Березуцкие, но всегда под сборной. Не ставит его тренер на игры, хорошо, я не собираюсь в этот процесс вмешиваться, иначе потом нельзя будет потребовать от тренера результат. Но зачем Белорукова прямому конкуренту отдавать? Мы платим ему 85 процентов зарплаты, а „Амкар“ 15 процентов доплачивает, при этом с Белоруковым „Амкар“ отлично играет в обороне, с ним „Амкар“ сыграл 5 матчей на ноль. На каком месте голова у этих селекционеров?! Если уж отдаёшь игрока высокого класса, то в иностранный клуб или в ФНЛ, пусть мы будем платить 90 процентов зарплаты! А тут двойной удар, выстрел самим себе в ногу!

Контракт с Погребняком Кобелев заключал. И что, мне посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в „Зенит“ продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушёл бесплатно, при этом на срок аренды в „Локомотив“ мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро», — приводит слова Стржалковского «Спорт-экспресс».

Материалы по делу трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в Следственный комитет
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Алексей Ионов Дмитрий Белоруков Игорь Акинфеев Павел Погребняк
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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