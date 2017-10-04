«Бавария» в среду проведёт переговоры с Луисом Энрике

Руководство «Баварии» в среду проведёт переговоры с экс-наставником «Барселоны» Луисом Энрике, утверждает немецкое интернет-издание Sport1. По информации источника, 47-летний испанский специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера мюнхенцев. Кандидатами на вакантную должность также считаются Томас Тухель и Луи ван Гал.
28 сентября «Бавария» объявила, что главный тренер команды Карло Анчелотти отправлен в отставку. Вместе с Анчелотти команду покинули все его помощники. Обязанности главного тренера временно исполняет 40-летний Вилли Саньоль.