Касемиро станет 12-м капитаном сборной Бразилии за последние 16 месяцев

Полузащитник сборной Бразилии Карлос Касемиро в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с Боливией (5 октября) впервые выведет национальную команду на поле с капитанской повязкой, сообщает Goal. Таким образом, хавбек «Реала» станет уже 12-м капитаном бразильской сборной с тех пор, как в июне прошлого года команду возглавил Тите.
«Я очень горд, что буду капитаном команды. Даже просто находиться в сборной — большая гордость. Не могу описать словами, насколько я счастлив», — сказал Касемиро.
Бразильцы досрочно добыли путёвку в финальную стадию ЧМ-2018. Подопечные Тите имеют в активе 37 очков и за два тура до окончания отбора занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, Уругвай, на 10 очков.