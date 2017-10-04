Наставник сборной Косово: Украина — самая физически сильная команда после Италии

Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации чемпионата мира 2018 года, который состоится 6 октября.
«Украина — очень сильная сборная. Вероятно, это самая подготовленная команда в физическом плане после Италии. Мы очень хорошо сыграли против них в первом матче. Мы знаем возможности сборной Украины, но приложим все усилия, чтобы добиться хорошего результата.
Украина осознаёт важность этого матча, ведь ничьи им будет недостаточно. Поэтому они совершенно точно будут играть на победу, так что матч будет открытым. Мы должны быть осторожными, ведь это очень опасный соперник. Постараемся не пропустить в первом тайме, а далее может произойти что угодно», — приводит слова Буньяки пресс-служба Федерации футбола Косово.