Донато раскритиковал Пике за слова об игроках, не чувствующих себя испанцами

Бывший полузащитник «Атлетико», «Депортиво» и сборной Испании Донато считает, что защитник «Барселоны» Херард Пике позволяет себе слишком много, говоря от имени других. Донато сказал это в свете последних высказываний Пике, касающихся независимости Каталонии и его готовности покинуть испанскую сборную. Помимо всего прочего, Пике также сказал, что есть игроки с испанским паспортом, не чувствующие себя испанцами.
«Если я с испанским паспортом скажу завтра, что не хочу быть испанцем, то как же я буду играть в футболке сборной страны? Когда Пике говорит, что есть игроки с испанским паспортом, не являющиеся испанцами по национальности и не испытывающие любовь к цветам национальной команды, то должен говорить лишь за себя. Он не может включать в этот список меня или Маркоса Сенну. Мы не испанцы, но защищаем цвета сборной Испании», — цитирует Донато EFE.