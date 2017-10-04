Пулишич: болельщики сборной США хотят, чтобы я стал новым Месси

У поклонников сборной США далеко идущие планы, связанные с полузащитником национальной команды и дортмундской «Боруссии» Кристианом Пулишичем. Об этом сказал сам футболист.
«Болельщики сборной США хотят, чтобы я стал новым Месси. Они ищут новую звезду и фигуру, которая представляла бы американский футбол», — приводит слова Пулишича интернет-портал Goal.
В последнее время к Пулишичу стали проявлять интерес ведущие европейские клубы, однако в планы самого игрока смена клубной прописки не входит. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.