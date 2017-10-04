Пасторе зимой может перейти в «Интер» за € 30 млн

«Интер» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, сообщает Football Italia. Судя по всему, 28-летний аргентинец покинет парижский клуб предстоящей зимой.
«ПСЖ» хочет получить за Пасторе около € 30 млн. «Интер» готов заплатить такую сумму, но ему придётся выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Атлетико».
Пасторе выступает за «ПСЖ» с 2011 года. В нынешнем сезоне Хавьер провёл четыре матча во французской Лиге 1 (из них два — в основном составе) и стал автором двух голов.
Пасторе не намерен становиться частью сделки по переходу Мбаппе в «ПСЖ»