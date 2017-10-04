Биограф Анчелотти: Карло был очень разочарован клубной политикой «Баварии»

Крис Брэйди, биограф бывшего главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, заявил, что итальянский специалист знал, что в конце текущего сезона больше не будет работать у руля команды. Однако события начали развиваться намного быстрее, и он был отправлен в отставку после матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
«Карло всегда знал, что после этого сезона его не будет в «Баварии». Анчелотти этого никогда не сказал бы, однако он был очень разочарован клубной политикой «Баварии». Руководство клуба дало ему команду, которая не могла бы добиваться высоких целей. Анчелотти прагматичен; он всегда старается добиваться как можно более высоких результатов, сообразуясь с реалиями. Но Рибери уже два года как непригоден для выступления на высоком международном уровне. Да и у Роббена всегда были серьёзные проблемы», — цитирует Брэйди интернет-портал Goal.