Чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии может продолжить карьеру на Мальте

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии, чемпион мира 2006 года Кристиан Дзаккардо может продолжить карьеру в мальтийском клубе «Валлетта», сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzamercato. По данным источника, стороны начнут переговоры о контракте 4 октября.
Последним клубом в карьере Дзаккардо была «Виченца». Сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Помимо «Милана» и «Виченцы» Дзаккардо выступал за итальянские «Болонью», «Специю», «Палермо», «Парму» и «Карпи», а также немецкий «Вольфсбург».
Чемпион мира—2006 Дзаккардо ищет новый клуб с помощью LinkedIn