Кроос рассказал, какой тип болельщиков ему не нравится

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в очередной раз отметил, что ничуть не жалеет о переходе из мюнхенской «Баварии» в «Королевский клуб». На этот раз футболист подчеркнул это в свете того, что болельщики стали смотреть на него другими глазами.
«Перед переходом в «Реал» меня считали просто хорошим игроком. Возможно, очень хорошим, однако лишь одним из тех, кто был в распоряжении «Баварии». Но когда играешь за «Реал», то на тебя обращают большее внимание. Возможно, эта часть любителей футбола не очень мне нравится. В любом случае переход в «Реал» оказался для меня полезен в Германии в том смысле, чтобы пользоваться большим признанием», — сказал Кроос в интервью Немецкому футбольному союзу.
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