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Варан: Зидан – человек, не позволяющий мне оставаться в зоне комфорта

4 октября 2017, среда. 08:44 Футбол

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан очень доволен тем, что работает под руководством такого специалиста, как Зинедин Зидан. Футболист сборной Франции подчеркнул, что его соотечественник очень помогает ему совершенствовать игру.

«Зидан многое даёт мне. Например, это касается моей игры и рисков, на которые я иду. Зидан – человек, не позволяющий мне оставаться в зоне моего комфорта. Наш тренер обладает большим опытом. Это здорово, кода можешь рассчитывать на него для прогресса игры. Я очень доволен предыдущим сезоном», — приводит слова Варана AS.

Варан: нет проблем, меня могут критиковать за мой стиль игры
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Рафаэль Варан
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4 октября 2017, среда
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