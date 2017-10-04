Симеоне считает, что английские клубы прибавили в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов английские клубы могут стать мощной силой. По его словам, в последнее время команды из Туманного Альбиона стали выступать сильнее в самом престижном еврокубке.
Во 2-м туре Лиги чемпионов «Атлетико» на своём поле уступил «Челси» (1:2), причём лондонцы по ходы игры проигрывали в счёте.
«Английские команды серьёзно прибавили, и борьба за трофей конечно же обострилась. Теперь ни у кого нет права на ошибки. Мы ещё никогда не играли против такой команды, как „Челси“, которая показала высокий темп игры. Было очень трудно использовать прессинг против них. Мы смогли прибавить, когда Гризманн стал играть против Бакайоко, при этом дав свободу Давиду Луису. Но „Атлетико“ не хватило точности», — цитирует Симеоне Cadena Ser.