Ляказетт рассказал, что перед переходом в «Арсенал» он вёл переговоры с «ПСЖ»

Нападающий Александр Ляказетт признался, что прошедшим летом перед переходом в «Арсенал» он проводил переговоры с «ПСЖ». В итоге 26-летний футболист решил перейти из «Лиона» в стан лондонского клуба.
«Мы общались с представителями „ПСЖ“, но я уже тогда знал, что это не то место, куда я хотел перейти. Во Франции я мог бы выступать только за „Лион“.
Конечно, с „ПСЖ“ я мог бы дальше развиваться, в составе команды есть большие игроки, но я хотел выступать в другой лиге», — цитирует Ляказетта RMC Sport.
Форвард «Арсенала» Ляказетт рассказал, что его удивляет в английском футболе