Рибери заплатил более € 30 тыс, чтобы брат перешёл в клуб третьей лиги Франции

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери помог своему брату Франсуа перейти в команду третьей лиги Франции. 34-летний футболист заплатил клубу «Байонна» от € 33 до € 35 тыс, чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии. Было это в 2010 году, пишет ESPN FC со ссылкой на книгу агента Кристофа Хатто, где и была раскрыта это история.
Член правления «Байонна» Жан-Пьер Мейнард подтвердил, что клуб получил от Рибери данную сумму.
«Франк оплатил федеральный контракт своего брата, который составляет € 33 — € 35 тыс. Один из наших членов совета встретился с Рибери в Капбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Именно так был подписан контракт», — рассказал Мейнард.
30-летний Франсуа Рибери принял участие всего в трёх матчах, большую часть времени проведя в лазарете.