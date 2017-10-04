«МЮ» намерен увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 88 тыс. зрителей

«Манчестер Юнайтед» планирует увеличить вместимость стадиона «Олд Траффорд», на котором манкунианцы проводят домашние матчи. Об этом сообщает Daily Mail. Арена «Манчестер Юнайтед» вмещает 76 212 зрителей, но в клубе рассматривают возможность расширения до 88 тыс.
Реконструкции может быть подвергнута трибуна сэра Бобби Чарльтона, известная ранее как Южная трибуна. За счёт этого количество мест на стадионе увеличится.
Если это произойдёт, то «Олд Траффорд» станет третьим по величине стадионом в мире после «Камп Ноу» (99 354 зрителей) и «Уэмбли» (90 тыс).
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