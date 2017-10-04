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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Защитник сборной Перу Трауко: мне всё равно, сыграет Месси на ЧМ-2018 или нет

4 октября 2017, среда. 09:59 Футбол

Защитник сборной Перу Мигель Трауко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Аргентины, которая рискует остаться без мирового первенства. В интервью Sport.es Трауко признался, что его совершенно не волнует, сыграет ли лидер аргентинцев Лионель Месси на ЧМ-2018.

«Мне всё равно, сыграет Лионель Месси на чемпионате мира или нет. Я хочу поехать туда. Если он не примет участия, это его проблема.

Нам нужно хорошо провести оставшиеся два матча группового этапа, чтобы после 35-летнего перерыва снова сыграть на чемпионате мира. Мы знаем, что это значит для нас», — заключил Трауко.

Сборная Перу (24 очка) занимает в группе 4-е место. Аргентина с таким же количеством очков — на 5-й позиции. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Перу - Футбол Лионель Месси ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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