Защитник сборной Перу Трауко: мне всё равно, сыграет Месси на ЧМ-2018 или нет

Защитник сборной Перу Мигель Трауко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Аргентины, которая рискует остаться без мирового первенства. В интервью Sport.es Трауко признался, что его совершенно не волнует, сыграет ли лидер аргентинцев Лионель Месси на ЧМ-2018.
«Мне всё равно, сыграет Лионель Месси на чемпионате мира или нет. Я хочу поехать туда. Если он не примет участия, это его проблема.
Нам нужно хорошо провести оставшиеся два матча группового этапа, чтобы после 35-летнего перерыва снова сыграть на чемпионате мира. Мы знаем, что это значит для нас», — заключил Трауко.
Сборная Перу (24 очка) занимает в группе 4-е место. Аргентина с таким же количеством очков — на 5-й позиции. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».