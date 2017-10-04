Глеб: спорт уже давно политика, американцы все сидят на допинге и выигрывают

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением по поводу референдума об отделении Каталонии. Белорусский футболист выступал за каталонский клуб с 2008 по 2012 год.
«Я против насилия, и поэтому хотелось бы, чтобы это решалось мирно, без крови. Но вы же понимаете, что если Каталония отделится, то это будет прецедент для всех остальных. И речь не только об Испании, но и обо всём мире. Если это случится с Каталонией, то и другие поймут, что это возможно.
Я вам даже больше скажу: спорт уже давно политика. Посмотрите на последнюю Олимпиаду, когда российских спортсменов лишали права выступать. Притом что те же американцы все сидят на допинге и выигрывают. Поэтому спорт — это давно политика. И, к сожалению, спорт уже невозможно отделить от политики. Она уже так примешалась в спорт, что… Естественно, что это плохо.
Нормально, когда спорт вне политики. Но не мы же это начали. Не знаю, сколько лет уже политика влияет на спорт и принятие всех решений. Невозможно, чтобы было так, что какая-то страна хотела жить своей жизнью, а на неё давили через спорт. Вспомнить те же призывы бойкотировать чемпионат мира в России. Это бред, но оно есть», — цитирует Глеба Euroradio.