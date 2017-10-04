Дети с ДЦП 5 октября станут участниками тренировки сборной России

5 октября на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» в 11:00 по московскому времени начнётся тренировка сборной России, в которой примут участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по программе «Лыжи мечты».
Тренировка пройдёт в преддверии матча против команды Южной Кореи, который состоится 7 октября. Сборная России также пригласила юных участников проекта «Лыжи мечты» гостями матча.
Встреча между сборными России и Южной Кореи пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 17:00 мск.
Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Южной Кореи и Ирана