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Дети с ДЦП 5 октября станут участниками тренировки сборной России

4 октября 2017, среда. 10:36 Футбол

5 октября на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» в 11:00 по московскому времени начнётся тренировка сборной России, в которой примут участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по программе «Лыжи мечты».

Тренировка пройдёт в преддверии матча против команды Южной Кореи, который состоится 7 октября. Сборная России также пригласила юных участников проекта «Лыжи мечты» гостями матча.

Встреча между сборными России и Южной Кореи пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 17:00 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол
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4 октября 2017, среда
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