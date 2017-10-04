Стоунс: сборная Англии может играть так же, как «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунс считает, что национальная команда может придерживаться такого же стиля игры, как и его клуб. Об этом Стоунс заявил в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 со Словенией (5 октября).
«В сборной Англии есть футболисты, которые могут играть так же, как мы делаем это в «Манчестер Сити». Сложно сравнивать матчи Премьер-лиги с международными, но между стилем игры сборной и моим клубом есть сходство. Но всё же результаты важнее стиля.
Что касается «Манчестер Сити», мы хорошо начали сезон. Матч с «Челси» был очень важен, наверное, одна из лучших игр. Пеп действительно хорош. Чувствую, что развиваюсь под его руководством», — цитирует Стоунса Goal.
Стоунс: рад, что мои голы помогли «Манчестер Сити»