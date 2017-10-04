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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Стоунс: сборная Англии может играть так же, как «Манчестер Сити»

4 октября 2017, среда. 10:49 Футбол

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунс считает, что национальная команда может придерживаться такого же стиля игры, как и его клуб. Об этом Стоунс заявил в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 со Словенией (5 октября).

«В сборной Англии есть футболисты, которые могут играть так же, как мы делаем это в «Манчестер Сити». Сложно сравнивать матчи Премьер-лиги с международными, но между стилем игры сборной и моим клубом есть сходство. Но всё же результаты важнее стиля.

Что касается «Манчестер Сити», мы хорошо начали сезон. Матч с «Челси» был очень важен, наверное, одна из лучших игр. Пеп действительно хорош. Чувствую, что развиваюсь под его руководством», — цитирует Стоунса Goal.

Стоунс: рад, что мои голы помогли «Манчестер Сити»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Англии — Футбол Джон Стоунс ЧМ-2018
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