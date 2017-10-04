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Конте недоволен, что «Челси» не приобрёл замену нападающему Морате

4 октября 2017, среда. 11:00 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказал недовольство тем, что руководство его клуба не смогло приобрести ещё одного форварда на случай, если нападающий Альваро Мората получит травму.

Недавно стало известно, что повреждение Мораты оказалось серьёзнее, чем предполагалось изначально. Испанский футболист получил травму в ходе матча с «Манчестер Сити» (0:1) в 7-м туре английской Премьер-лиги и теперь пропустит 6-8 недель.

Как сообщает The Times, Конте также недоволен решением клуба отпустить нападающих Тэмми Абрахама и Доминика Соланке, в то время как на Миши Батшуайи итальянский специалист не рассчитывает.

Мората из-за травмы может пропустить от шести до восьми недель
Источник: The Times Сообщить об ошибке
Теги
Челси Альваро Мората Антонио Конте
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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