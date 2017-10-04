Базы ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут переданы детско-юношеским спортивным школам

Тренировочные базы, которые будут использоваться во время чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге, позже будут переданы детско-юношеским спортивным школам. В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира.
Стадион «Калининец» будет предоставлен в пользование футбольной школе «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» передадут в пользование детско-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», где занимаются 250 детей.
«Спортивная инфраструктура чемпионата мира, которая в том числе будет использоваться при развитии уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. Чемпионат мира — это один из лучших способов заразить наших ребят спортом, оторвать их от гаджетов», — цитирует главу региона Евгения Куйвашева официальный сайт губернатора Свердловской области.