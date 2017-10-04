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Головин в преддверии матча Россия — Южная Корея тренировался индивидуально

4 октября 2017, среда. 11:36 Футбол

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с национальной командой Южной Кореи. Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который восстанавливается после травмы, вышел на поле вместе со всеми, но работал по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

«Саша работает по индивидуальной программе. В сборной никто никому вреда не сделает. Важно, чтобы спортсмен был в сборной. У него нормальное состояние. Он уже начал немножко с мячом работать, но пока не в общей группе», — сказал президент РФС Виталий Мутко, посетивший тренировку сборной.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Видео с тренировки сборной России с участием Головина можно посмотреть на странице Ивана Карпова в «Твиттере».

Мутко посетил тренировку сборной России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Александр Головин Виталий Мутко Травмы — футбол
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