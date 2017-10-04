Жирков из-за температуры пропустил тренировку сборной России

Футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков из-за температуры пропустил тренировку национальной команды, которая готовится к товарищескому матчу со сборной Южной Кореи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Отметим, что по индивидуальной программе работает полузащитник ЦСКА Александр Головин.
«Юра немножко простужен, но уже рвётся в бой. Думаю, всё нормально будет», — сказал президент РФС Виталий Мутко, посетивший тренировку сборной.
Сборная России сыграет с командой Южной Кореи 7 октября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Видео с тренировки сборной России можно посмотреть в «твиттере» Ивана Карпова.