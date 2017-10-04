Абаев: ненавидел бегать длинные кроссы, но в дальнейшем смог перебороть себя

Вратарь «Ростова» Илья Абаев рассказал, что у него в команде хорошие отношения с голкипером Сергеем Песьяковым, а также признался, что стал вратарём, так как не любил много бегать.
«Подтверждаю свои слова. Ненавидел бегать длинные кроссы. Хотя в дальнейшем, когда начал играть за профессиональные команды, стало намного легче. Смог перебороть себя. В 36 лет не трудно постоянно выкладываться на 100%, возраст абсолютно не помеха, чувствую себя прекрасно на тренировках. Если правильно относиться к делу, никаких проблем не возникнет.
У меня прекрасные отношения с Сергеем Песьяковым. Чтобы одновременно быть конкурентами и оставаться хорошими товарищам, нужно просто быть нормальным человеком (смеётся). Мы желаем друг другу удачи, у нас нет никаких проблем и никакой недосказанности. Каждый из нас, конечно, хочет играть, но это уже выбор тренера», — цитирует Абаева пресс-служба ростовского клуба.