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Кин: если вы беспокоитесь о здоровье, то играйте в шахматы, а не в футбол

4 октября 2017, среда. 12:10 Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который ныне является помощником главного тренера сборной Ирландии, считает, что если человек боится за своё здоровье, то должен играть в шахматы, а не в футбол.

«Если вы беспокоитесь о физическом состоянии, здоровье, тогда играйте в шахматы. Это часть игры, будь то американский футбол или регби. Посмотрите на парней из регби.

Когда вы пересекаете эту линию, это уже риск. Думаю, что спортсмены, которые сейчас играют, не думают об этом, они все хотят быть футболистами», — цитирует Кина The Telegraph.

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Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Ирландии — Футбол Рой Кин
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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