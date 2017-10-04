Мутко — о лимите: пытаюсь объяснить Путину, что должна быть конкурентная среда

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что президент России Владимир Путин всегда отстаивает точку зрения, чтобы в России защищали доморощенных игроков и сокращали число легионеров.
«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится — в курсе всех дел и знает, о чём речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков. У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских Кубках и должна быть конкурентная среда.
Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совсем другого уровня. Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров — в чём смысл? Мы в раздумьях сейчас — то ли сохранять эту систему и добавить требования по качеству, то ли переходить на что-то другое.
Люди всегда требуют изменений. Но стабильность — это тоже движение вперёд. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат. Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Никаких революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков. Я много общался с Женей Бушмановым (старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов. — Прим. «Чемпионата») по работе с молодёжной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Интервью с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».