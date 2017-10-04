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Мутко: «Спартак» — интернациональный клуб, большого расизма в России давно нет

4 октября 2017, среда. 12:42 Футбол

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение по поводу инцидента во время матча Юношеской лиги УЕФА между «Спартаком» и «Ливерпулем» (2:1). Англичане подали жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры в Москве.

Сегодня УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по поводу проявления болельщиками московской команды расизма.

«Там же был делегат от УЕФА. Если он что-то зафиксировал, то это его работа. Значит будут наказывать. Я не был на игре, мне сложно что-то комментировать. «Спартак» — интернациональный клуб, и его болельщики ни в чём таком не замечены. Есть общие выводы международных институтов — какого-го большого расизма в российском футболе нет давно.

Все грамотные люди, те же фанаты. Скорее всего, это что-то неосознанное. Ну какой расизм — мы же живём здесь с вами. С другой стороны, просят фанатов: не зажигайте файеры, не кидайте петарды — вас накажут. А он это делает и уверен, что всё делает правильно. Беседуешь с ним, а он говорит: «Вы не понимаете, петарды — это элемент боления. Это наше всё!». Это сложный вопрос.

Недавно «Спартак» за это уже наказывали. Федун считает, что дымовая шашка на матче с «Ливерпулем» это провокация? С этим возможно бороться. Для начала клуб должен поработать. Как в той же Англии. Нужно договариваться с фанатами о правилах взаимодействия. Другой способ — силовой. Люди обижаются на это, хотя можно потихоньку ужесточать требования, запрещать нарушителям посещать футбол. Я сдерживаю такие настроения. Это тоже молодёжная политика. Ну куда они пойдут? Сегодня они на футболе, а завтра куда пойдут — на улицу? Говорить нужно с ними, но есть и те, кто не понимает. Нужно разделять — если есть нарушение закона, люди должны нести ответственность», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Видео с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».

УЕФА завёл дело против «Спартака» из-за проявления расизма в игре Юношеской лиги
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Виталий Мутко Болельщики — Футбол Расизм УЕФА
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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