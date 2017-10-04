Алонсо: Джеррард может стать хорошим тренером и однажды возглавить «Ливерпуль»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо следит за развитием тренерской карьеры бывшего одноклубника Стивена Джеррарда, который возглавляет юношескую команду мерсисайдцев. Алонсо, решивший также стать тренером, считает, что Джеррард в будущем может возглавить первую команду «Ливерпуля».
«Я внимательно слежу за шагами Джеррарда в его тренерской карьере. У него есть всё необходимое, чтобы стать хорошим тренером и однажды возглавить «Ливерпуль». У него много знаний, которые помогут молодым футболистам. Но вы знаете, что иногда можно быть хорошим игроком, но работа тренера – это совсем другое», — цитирует Алонсо пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» Джеррарда до 19 лет выступает в одной группе с московским «Спартаком» в Юношеской лиге УЕФА, где занимает 1-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».