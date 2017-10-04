Тошич: сербский чемпионат чуть слабее российского

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», рассказал, что следит за выступлениями «армейцев», а также сравнил уровни чемпионатов России и Сербии.
«Постоянно на связи со многими людьми из ЦСКА, вместе мы провели незабываемое время и добились больших успехов. Общаемся с тренером по физподготовке Паулино Гранеро, врачом Шагабутдином Керимовым, полузащитником Георгием Милановым и так далее. Разве можно забыть, сколько радостных минут мы пережили?!
Смотрю каждую игру, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счёт. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов.
У меня в Москве квартира, накопились некоторые дела, требующие моего присутствия. Сейчас возвращаюсь в Сербию, уже этим вечером тренировка. К сожалению, 10 дней назад получил небольшую травму, надо восстанавливаться.
Уровень сербского чемпионата — средний, наверное, чуть слабее российского, но в целом он вполне неплохой. Стараемся двигаться вперёд», — цитирует Тошича Bobsoccer.