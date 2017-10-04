Оздоев: не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, как проходят тренировки на сборе в Новогорске, а также высказался по поводу возвращения в стан национальной команды форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Тренировочный процесс составлен исходя из нашего самочувствия. Для нас в этом нет ничего удивительного – мы всё проходили раньше. Сегодня был день тяжёлой нагрузки, мы хорошо поработали. Думаю, тренерский штаб остался доволен. Интенсивность не выше в связи с приездом Мутко, но мы всегда рады министру. Просто сегодня был день тяжёлой нагрузки. Было много игровых упражнений.
Что касается возвращения в сборную Кокорина, то думаю, каждый гражданин России радуется за игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной. Так что мы только рады. На тренировках не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. Я всегда знал, что он хороший, сильный футболист», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео с Магомедом Оздоевым можно посмотреть на «Чемпионате».