СМИ: колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018

Колумбийский певец Малума запишет официальный гимн к чемпионату мира 2018 года, который следующим летом пройдёт в России. Об этом сообщает AS со ссылкой на колумбийские СМИ.
Представители ФИФА связались с певцом, который уже дал согласие написать гимн. В Международной федерации футбола хотят, чтобы это была оригинальная песня и была выпущена к концу 2017 года.
Если Малума напишет гимн, то станет вторым колумбийцем после Шакиры, которая ранее записала песню к чемпионату мира 2014 года.
Финальный раунд чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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