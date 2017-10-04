Марлос на посвящении в сборную Украины спел песню «Despacito» на испанском языке

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Марлос, получивший украинское гражданство, на посвящении в национальную команду исполнил песню «Despacito» на испанском. Ранее хавбек заверил, что в статусе дебютанта сборной Украины в рамках традиции споёт команде песню на государственном языке.
Напомним, что сборная Украины готовится к двум матчам квалификации чемпионата мира 2018 года с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября).
Видео, на котором Марлос исполняет песню, можно посмотреть на официальной странице «Шахтёра» в «Твиттере».
Марлос: как дебютант сборной, я спою песню на украинском языке