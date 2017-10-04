Нойштедтер: сборная Южной Кореи — маленькая, быстрая и очень техничная команда

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке национальной команды к предстоящему товарищескому матчу со сборной Южной Кореи. Игра состоится 7 октября в Москве.
«На сегодняшней тренировке для каждого была хорошая нагрузка. Провели разминку, попасовались, сыграли пять на пять. Думаю, что с завтрашнего дня будем больше работать по тактике. Все игроки в оптимальном состоянии и рады, что находятся в сборной. Большая часть команды уже давно вместе, видно, что каждый футболист развивается. Это очень важно для пацанов и нас всех.
Мы все знаем, что Кокорин умеет и что он хороший игрок. Саша может быть важным для нас. Думаю, это каждый понимает.
Про Южную Корею знаю, что это маленькая, быстрая и очень техничная команда. Это будет нелёгкая игра. Надо близко к ним стоять, чаще атаковать. Из футболистов знаю Сона, я против него играл в Бундеслиге. Видно, что это игрок очень высокого уровня», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Также Нойштедтер прокомментировал информацию СМИ, согласно которой летом он мог перейти в московский «Спартак»: «Конкретных переговоров не было, но я знал, что интерес со стороны клуба есть».
Видео с Романом Нойштедтером можно посмотреть на «Чемпионате».