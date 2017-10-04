Сёмин: видеоповторы нужны как можно скорее, это благо для российского футбола

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что РФПЛ выступила за введение видеоповторов. Футбольный специалист считает, что это очень правильное решение и вводить их нужно как можно скорее.
«Введение видеоповторов — очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причём ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащён этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит», — сказал Сёмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
РФПЛ выступила за введение видеоповторов