ФИФА: нет рисков по срокам работ на стадионе в Калининграде

Представители ФИФА не сомневаются, что сдача нового стадиона к чемпионату мира 2018 года в Калининграде произойдёт в срок.
«Работы идут в хорошем темпе, нет рисков по срокам работ на самом стадионе. Они должны завершиться в конце 2017 года» — цитирует «Интерфакс-Россия» директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.
Он выразил надежду, что работы и вокруг стадиона будут завершены в установленные сроки. Также Смит добавил, что ФИФА продолжит следить за всеми работами на арене, чтобы провести на стадион тестовый матч в марте, как это уже сообщалось ранее.
Первый тестовый матч на «Стадионе Калининград» пройдёт в марте