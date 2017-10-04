Сегодня ветераны «Спартака», сотрудники клуба, а также воспитанники и тренеры носящей имя Фёдора Черенкова академии собрались у его могилы на Троекуровском кладбище, чтобы отдать дань памяти. Черенков умер ровно три года назад.
«Равняйтесь на Фёдора, ребята. Пусть его честность, доброта и порядочность будут для вас ориентирами. Как и то, каким великим футболистом он был. Помним, любим и чтим», — цитирует генерального директора «Спартака» Сергея Родионова пресс-служба красно-белых.
«Этот человек олицетворял настоящий «Спартак». Надеемся, вы не только будете стремиться к его футбольным достижениям, но также постараетесь перенять человеческие качества, которыми обладал Фёдор Фёдорович», — сказал директор академии Дмитрий Сидоров.
«Фёдор отдавал всего себя в каждой игре. Память о нём живёт и будет жить в сердцах не только тех, кто знал его лично, но и в сердцах обожавших его болельщиков.
Бок о бок возлагали цветы к месту, где покоится Фёдор Фёдорович, и ветераны красно-белых, и те, кто только стремится пройти по их пути, и болельщики, восхищавшиеся игрой и человеческими качествами Черенкова. Одних пришедших почтить память этого гениального футболиста и светлого человека тут же сменяли другие… Приходите вспомнить его и вы», — отметил ветеран «Спартака» Сергей Шавло.
Ветераны «Спартака» и воспитанники академии почтили память Фёдора Черенкова