Романцев: «Тамбов» может дойти до финала Кубка России и победить

Известные футбольные специалисты Валерий Газзаев и Олег Романцев, принявшие участие в круглом столе, посвящённом развитию массового футбола в Тамбовской области, отметили, что «Тамбов» может успешно решить задачи, поставленные в нынешнем сезоне.
«Когда „Алания“ под моим руководством выиграла чемпионат России, в спортшколы ломились желающие. Только личный пример может мотивировать заниматься футболом. У вас есть всё для того, чтобы выполнить главную задачу и выйти в Премьер-Лигу», — цитирует Газзаева OnlineTambov.
«Клуб может дойти до финала Кубка России и победить. У нас уже выигрывали команды из Первого дивизиона. Как раз успехи команды и привлекают зрителей на стадионы и к занятиям в спортшколы», — отметил Романцев.
В 1/8 финала Кубка России «Тамбов» 25 октября на своём поле сыграет с курским «Авангардом».