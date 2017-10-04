Защитник «Марселя» Амави вызван в сборную Франции вместо Курзава

Защитник «Марселя» Жордан Амави вызван в сборную Франции для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией (7 октября) и Беларусью (10 октября). Об этом говорится на официальной странице французской сборной в «Твиттере».
В национальной команде 23-летний Амави заменил защитника «ПСЖ» Лейвина Курзава. Врачи диагностировали у 25-летнего футболиста проблемы с коленом.
Ранее стало известно, что повреждение получил защитник Лоран Косельни, вместо которого был вызван Адиль Рами из «Марселя».
Дешам вызвал Рами в сборную Франции на замену Косельни